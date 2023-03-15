Путин призвал рационально тратить выделяемые средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.

«Их (средств. — RT) мы выделяем в достаточном объёме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что прокуроры должны вести надзор за модернизацией предприятий ОПК.

По словам Путина, работа ведётся масштабная, и она крайне пригодится в будущем.

«Ничего избыточного здесь мы не делаем, но то что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно», — добавил он.

В начале марта Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объёме.