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Путин призвал рационально тратить выделяемые средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.

«Их (средств. — RT) мы выделяем в достаточном объёме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что прокуроры должны вести надзор за модернизацией предприятий ОПК.

По словам Путина, работа ведётся масштабная, и она крайне пригодится в будущем.

«Ничего избыточного здесь мы не делаем, но то что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно», — добавил он.

В начале марта Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объёме.

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