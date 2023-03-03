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При срыве сроков по гособоронзаказу в компаниях будет вводиться внешнее управление

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.
При срыве сроков по гособоронзаказу в компаниях будет вводиться внешнее управление
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции... по государственному оборонному заказу или исполнителями, участвующими... впредь до отмены военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия органов его управления», — говорится в указе.

Уточняется, что в соответствии с предложениями Минпромторга России в таком случае предполагается определять управляющую организацию, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в 2023 году в полном объёме.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об уголовной ответственности за срыв контрактов гособоронзаказа.

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