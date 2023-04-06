Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе.
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе
  • РИА Новости

Как уточнили в пресс-службе ведомства, именно на данном заводе идёт производство бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства «Тигр».

«Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортёров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр», — говорится в заявлении.

Уточняется, что главе российского оборонного ведомства также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в армии. 

Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях.

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