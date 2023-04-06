Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе
- РИА Новости
Как уточнили в пресс-службе ведомства, именно на данном заводе идёт производство бронетранспортёров и бронеавтомобилей семейства «Тигр».
«Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортёров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр», — говорится в заявлении.
Уточняется, что главе российского оборонного ведомства также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в армии.
Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях.