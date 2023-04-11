Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданстве России

Госдума в связи с решением вопроса о принятии в гражданство России служащих в армии иностранцев перенесла рассмотрение соответствующего законопроекта, заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

«Только что я предложил его перенести, потому что у нас там есть предложение по дальнейшей консультации по вопросам на принятие гражданства иностранцев, которые служат в армии, и мы его не успели рассмотреть и не учли… с трёх до года», — цитирует его РИА Новости.

Калашников уточнил, что новой даты рассмотрения пока нет.

13 ноября 2022 года стало известно, что в Госдуму внесена поправка, согласно которой человека могут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Также приобретённое гражданство России могут прекратить из-за совершаемых гражданином действий, угрожающих безопасности страны.

Кроме того, гражданства России могут лишить за надругательство над российскими флагом и гербом.