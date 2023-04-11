Невролог Дудченко: физическая активность способна замедлить развитие болезни Паркинсона

Врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова к. м. н. Надежда Дудченко рассказала о пользе физической активности для борьбы с болезнью Паркинсона.

Исследования показывают, что 2,5 часа упражнений в неделю вместе с лекарствами могут значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания, сообщила она в беседе с «Известиями».

Справиться с симптомами помогут аэробные упражнения, силовые тренировки, упражнения на баланс, ловкость и многозадачность, а также упражнения на гибкость.

Однако универсального комплекса упражнений, подходящего каждому человеку с болезнью Паркинсона, не существует, добавила Дудченко. Тип упражнений подбирается в зависимости от симптомов.

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