Депутат ГД Нилов поддержал идею компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение о предоставлении компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий.
Депутат ГД Нилов поддержал идею компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов
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Парламентарий отметил, что поддерживает любые дополнительные виды социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий.

«С учётом потребности в мобильной связи и потребности в использовании интернета целесообразна и такая мера, как предоставление пятидесятипроцентной скидки. Я поддерживаю, но предлагаю шире посмотреть. Так как сегодня это (мобильная связь и интернет. — RT) стоит относительно недорого, целесообразно предоставлять стопроцентную скидку, то есть бесплатно», — считает Нилов.

Собеседник RT также добавил, что фракцией «ЛДПР» был внесён проект о предоставлении ветеранам боевых действий пятидесятипроцентной скидки на услуги ЖКХ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий.

В обращении парламентарий отметил, что федеральный закон «О ветеранах» сегодня не предусматривает льгот в части компенсации за мобильную связь и домашний интернет, которыми пользуются подавляющее число.

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