Депутат Госдумы Сухарев предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам СВО. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Сухарев предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО
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  • © Natalia Romero / EyeEm

В обращении законодатель отметил, что благодаря героизму российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине наши граждане могут продолжать жить мирной жизнью, вести трудовую деятельность, посещать культурно-массовые мероприятия, а деятели культуры — осуществлять свою деятельность.

3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения специального сбора в размере 1% от дохода с музыкальных концертов, театральных постановок, иных коммерческих культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, в пользу вышеуказанного фонда поддержки участников специальной военной операции, рисковавших и продолжающих рисковать своей жизнью и здоровьем в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что банки России предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей.

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