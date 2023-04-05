В Союзе пенсионеров одобрили идею ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам СВО.

РИА Новости

«Помощь всегда нужна. Это хорошее дело», — сказал Рязанский. Ранее Сухарев предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО. Законодатель считает, что благодаря героизму российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине наши граждане могут продолжать жить мирной жизнью, вести трудовую деятельность, посещать культурно-массовые мероприятия, а деятели культуры — осуществлять свою деятельность.