В Союзе пенсионеров одобрили идею ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО
- РИА Новости
«Помощь всегда нужна. Это хорошее дело», — сказал Рязанский.
Ранее Сухарев предложил ввести сбор с концертов в пользу ветеранов СВО.
Законодатель считает, что благодаря героизму российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине наши граждане могут продолжать жить мирной жизнью, вести трудовую деятельность, посещать культурно-массовые мероприятия, а деятели культуры — осуществлять свою деятельность.