Депутат Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов

Депутат Госдумы Евгений Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.

В обращении парламентарий отметил, что федеральный закон «О ветеранах» гарантирует участникам боевых действий целый перечень мер социальной поддержки — от первоочередной установки домашнего телефона до компенсации части трат за ЖКХ, взносов на капитальный ремонт и т. д.

В то же время этот закон сегодня не предусматривает льгот в части компенсации за мобильную связь и домашний интернет, которыми пользуются подавляющее число ветеранов, а для получивших инвалидность при выполнении служебного долга ветеранов мобильная связь и интернет являются важными инструментами коммуникаций с родными и близкими, для оформления государственных услуг, дистанционных покупок, заметил Фëдоров.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части введения компенсации 50 процентов затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100 процентов для ветеранов ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам СВО.