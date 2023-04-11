Депутат Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
Депутат Фëдоров предложил ввести компенсации за мобильную связь и интернет для ветеранов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В обращении парламентарий отметил, что федеральный закон «О ветеранах» гарантирует участникам боевых действий целый перечень мер социальной поддержки — от первоочередной установки домашнего телефона до компенсации части трат за ЖКХ, взносов на капитальный ремонт и т. д.

В то же время этот закон сегодня не предусматривает льгот в части компенсации за мобильную связь и домашний интернет, которыми пользуются подавляющее число ветеранов, а для получивших инвалидность при выполнении служебного долга ветеранов мобильная связь и интернет являются важными инструментами коммуникаций с родными и близкими, для оформления государственных услуг, дистанционных покупок, заметил Фëдоров.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части введения компенсации 50 процентов затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100 процентов для ветеранов ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий в пользу фонда помощи ветеранам СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить