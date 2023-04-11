На сайте «Госуслуг» снова стала доступна функция удаления личного профиля

Функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала доступной.

Об этом сообщает РИА Новости.

Учётную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.

В Минцифры заявляли, что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).

6 апреля Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.