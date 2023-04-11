На сайте «Госуслуг» снова стала доступна функция удаления личного профиля

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Функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала доступной.
На сайте «Госуслуг» снова стала доступна функция удаления личного профиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Учётную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.

В Минцифры заявляли, что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).

6 апреля Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.

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