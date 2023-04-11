На сайте «Госуслуг» снова стала доступна функция удаления личного профиля
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Учётную запись можно удалить как через мобильное приложение, так и на сайте «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.
В Минцифры заявляли, что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).
6 апреля Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.