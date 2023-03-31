Функция удаления профиля на госуслугах онлайн стала недоступной

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Функция удаления профиля на госуслугах онлайн стала недоступной, сообщает РИА Новости. В службе поддержки портала уточнили, что в настоящее время удалить аккаунт можно только по личному обращению в центр обслуживания.
Функция удаления профиля на госуслугах онлайн стала недоступной
  • Gettyimages.ru
  • © rath phl chiy thwil / EyeEm

В службе поддержки приложения «Госуслуги» сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России».

В феврале в Минцифры рассказали о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.

В ведомстве объяснили, что этот сервис поможет в «простых ситуациях», когда необходимо показать паспорт либо подтвердить возраст, в том числе в магазине или при входе в офис.

Для подтверждения фото нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.

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