Функция удаления профиля на госуслугах онлайн стала недоступной, сообщает РИА Новости. В службе поддержки портала уточнили, что в настоящее время удалить аккаунт можно только по личному обращению в центр обслуживания.

В службе поддержки приложения «Госуслуги» сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры России».

В феврале в Минцифры рассказали о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.

В ведомстве объяснили, что этот сервис поможет в «простых ситуациях», когда необходимо показать паспорт либо подтвердить возраст, в том числе в магазине или при входе в офис.

Для подтверждения фото нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.