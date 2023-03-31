Минцифры: удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении МФЦ

В Минцифры заявили. что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ. Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с активной деятельностью мошенников, взламывающих с помощью социальной инженерии аккаунты, а после удаляющих их.

В министерстве уточнили, что удаление аккаунта на портале не является уклонением от службы в армии.

Ранее сообщалось, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.