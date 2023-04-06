Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений на «Госуслугах»

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Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.
Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений на «Госуслугах»
  • РИА Новости

«Закон с 1 января 2023 года предоставляет гражданам... по их желанию право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.

В Минцифры заявили, что удалить учётную запись на «Госуслугах» возможно только при посещении многофункционального центра (МФЦ).

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