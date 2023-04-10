Стоматологические учреждения присоединились к проекту «Поликлиника: перезагрузка» в Подмосковье

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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал о работе по проекту «Поликлиника: перезагрузка».
Стоматологические учреждения присоединились к проекту «Поликлиника: перезагрузка» в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Для реализации проекта в прошлом году отобрано 50 взрослых поликлиник. В этом году распространяем основные компоненты на все поликлиники, из которых ещё в 100 поликлиниках внедрим в этом году все разделы этого проекта», — заявил Сапанюк.

По его словам, участниками проекта в 2023 году становятся детские и стоматологические учреждения.

Также стало известно, что в Крым дополнительно поступило 24 автомобиля скорой медицинской помощи, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Растригина, с 2014 года закуплено 326 специализированных автомобилей.

«Машины, переданные подстанциям сегодня, уже зарегистрированы, поставлены на учёт и в ближайшее время выйдут на линию. Они будут использоваться в сельской местности», — добавила Растригина.

Ранее сообщалось, что в Московской области 235 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года.

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