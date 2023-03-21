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В Подмосковье более 230 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

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В Московской области 235 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года.
В Подмосковье более 230 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддаётся лечению. Поэтому диагностику нужно проходить регулярно», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

Проверить здоровье можно по будням, а также по субботам.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ввели в строй новый корпус Детской областной больницы.

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