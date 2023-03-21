В Подмосковье более 230 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

В Московской области 235 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года.

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Об этом сообщает телеканал «360». «Вовремя выявленное заболевание эффективнее поддаётся лечению. Поэтому диагностику нужно проходить регулярно», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова. Проверить здоровье можно по будням, а также по субботам. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде ввели в строй новый корпус Детской областной больницы.