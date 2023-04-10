Сомнолог Лебедева: неподходящая подушка может стать причиной головных болей

Врач — сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ Управления делами президента России Дарья Лебедева рассказала о ряде проблем со здоровьем, которые могут возникнуть из-за неправильно подобранной подушки.

Из-за неподходящей подушки может прогибаться шейный отдел позвоночника, из-за чего межпозвонковые диски смещаются и задевают нервные волокна, объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, это может приводить к напряжению, болям в шее и спине, к головным болям.

«Также из-за неправильно подобранной подушки сон становится некачественным. Отсюда днём возникает разбитость, снижение работоспособности, плохое настроение, утомляемость, сонливость», — пояснила Лебедева.

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