Депутат Водолацкий допустил, что Зеленский мог планировать атаку на Ростовскую область

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Попавшие в сеть документы Пентагона свидетельствуют о намерении украинского лидера Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области.
Депутат Водолацкий допустил, что Зеленский мог планировать атаку на Ростовскую область
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он допустил, что утечка подобной информации может быть вбросом.

«Но исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий Зеленского, от него можно всё что угодно ожидать», — цитирует Водолацкого РИА Новости.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

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