Депутат Водолацкий допустил, что Зеленский мог планировать атаку на Ростовскую область
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Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он допустил, что утечка подобной информации может быть вбросом.
«Но исходя даже не из утечки, а из логики сегодняшних действий Зеленского, от него можно всё что угодно ожидать», — цитирует Водолацкого РИА Новости.
Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.
Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.