Иммунолог Браун напомнила о схожести симптомов аллергии и ОРВИ

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Аллерголог-иммунолог ИНВИТРО-Урал Анастасия Браун рассказала, что весной, в период цветения растений, может развиться аллергия, которая сопровождается симптомами, похожими на ОРВИ.
Иммунолог Браун напомнила о схожести симптомов аллергии и ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

Основные симптомы ринита одинаковы, но активность их проявления может указывать на его тип, что поможет понять, в чём причина насморка — в аллергии или инфекции, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Так, если человека беспокоят зуд и чихание, то это указывает на аллергический ринит. Если же симптомы сопровождаются температурой, то это, скорее всего, вирусный ринит, объяснила специалист.

При лечении аллергического ринита в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним, применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой, заключила Браун.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с URA.RU дала советы по защите здоровья от воздействия лесных пожаров.

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