Иммунолог Браун напомнила о схожести симптомов аллергии и ОРВИ
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Основные симптомы ринита одинаковы, но активность их проявления может указывать на его тип, что поможет понять, в чём причина насморка — в аллергии или инфекции, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
Так, если человека беспокоят зуд и чихание, то это указывает на аллергический ринит. Если же симптомы сопровождаются температурой, то это, скорее всего, вирусный ринит, объяснила специалист.
При лечении аллергического ринита в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним, применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой, заключила Браун.
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