В Госдуме предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила лицензировать деятельность блогеров, которые продают свои бизнес-тренинги.

Как сообщают «Известия», депутат обратилась с соответствующей инициативой к российскому премьеру Михаилу Мишустину.

По словам депутата, сотни тысяч граждан регулярно становятся жертвами недобросовестных организаторов подобных тренеров, чья сфера деятельности пока что в стране никак не регулируется и привлечь их к ответственности не представляется возможным.

Ранее стало известно о разработке законопроекта, который направлен на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил в беседе с RT необходимость разработки законопроекта.