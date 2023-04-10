В Госдуме предложили лицензировать деятельность бизнес-тренеров в интернете
Как сообщают «Известия», депутат обратилась с соответствующей инициативой к российскому премьеру Михаилу Мишустину.
По словам депутата, сотни тысяч граждан регулярно становятся жертвами недобросовестных организаторов подобных тренеров, чья сфера деятельности пока что в стране никак не регулируется и привлечь их к ответственности не представляется возможным.
Ранее стало известно о разработке законопроекта, который направлен на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил в беседе с RT необходимость разработки законопроекта.