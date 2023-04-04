В партии «Справедливая Россия — За Правду» предлагают легализовать работу блогеров

Рабочей группой палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За Правду» под руководством первого заместителя председателя палаты, сенатора Сергея Безденежных совместно с Советом блогеров разработан законопроект, направленный на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.

Подготовленные предложения по внесению изменений в законодательство направлены рабочей группой в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (документ есть в распоряжении RT).

В партии отметили, что всё чаще в органах государственной власти поднимается вопрос о необходимости закрепления правового статуса блогера.

Однако федеральный закон, закреплявший определение блогера, утратил силу ещё в 2017 году. С тех пор понятие «блогер» так и не закреплено в законодательстве.

Авторы законопроекта считают целесообразным рассмотреть возможность добровольной регистрации блогера в качестве СМИ, что, помимо ответственности, наделит блогеров возможностями и правами журналистов, в частности, относительно запросов в органы государственной власти и организации, аккредитации на общественно значимые мероприятия.

Как уточняется, в настоящее время уже разработаны системы противодействия с противоправной информацией, которая в том числе размещается и распространяется в социальных сетях лидеров общественного мнения.

Однако ответственность наступает на основании общих норм права, распространяющихся на всех граждан, независимо от охватов их публикаций, в то время как последствия от публикации на аудиторию в миллион человек и на аудиторию в десять человек существенно отличаются.