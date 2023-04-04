Депутат Гусев: законопроект о блогерах сможет дать им возможность регистрироваться как СМИ

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил в беседе с RT необходимость разработки законопроекта, который направлен на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.
Депутат Гусев: законопроект о блогерах сможет дать им возможность регистрироваться как СМИ
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«В современном мире информация распространяется так быстро, что она никому не принадлежит. Мы видим порой, что у блогеров, военкоров в соцсетях, например в Telegram, информация появляется быстрее, чем в официальных СМИ», — объяснил парламентарий.

По его словам, законопроект даст возможность блогерам, если они хотят, регистрироваться как СМИ и иметь доступ к официальной информации в том числе.

«Это всё делается на добровольных началах. То есть если у кого-то есть желание стать персональным СМИ, то он может это сделать. Тогда он будет иметь возможность делать запросы, присутствовать на пресс-конференциях — то есть обладать всеми теми правами, которыми обладают СМИ, но и нести ответственность, как и СМИ, за свои публикации», — подчеркнул Гусев.

Ранее стало известно о разработке законопроекта, который направлен на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.

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