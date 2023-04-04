Глава СЖР Соловьёв: многие блогеры хотят иметь права журналистов, но не их обязанности

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал разработку законопроекта, направленного на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.

Собеседник RT отметил, что его мнение по данному вопросу — «исключительно положительное».

«Потому что каждый раз, когда возникает вопрос о блогерах и журналистах, я говорю о том, что блогеры в большинстве своём хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. В данном случае если блогеры, у которых большая аудитория, будут регистрироваться как СМИ, то, соответственно, к ним и с нашей стороны будет другое отношение», — пояснил Соловьёв.

Он также добавил, что в Союз журналистов России принимают представителей только официально зарегистрированных СМИ.

Ранее стало известно о разработке законопроекта, который направлен на установление правового регулирования блогосферы и наделение субъекта новых медиа надлежащим правовым статусом.

Авторы считают целесообразным рассмотреть возможность добровольной регистрации блогера в качестве СМИ, что, помимо ответственности, наделит блогеров возможностями и правами журналистов, в частности относительно запросов в органы государственной власти и организации, аккредитации на общественно значимые мероприятия.