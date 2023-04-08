Знакомая Владлена Татарского назвала его открытым человеком с широкой душой

Военкор Владлен Татарский был открытым человеком с широкой душой, он с первых секунд становился другом, рассказала знакомая погибшего Александра Темнолесова на церемонии прощания с мужчиной.

«Владлена я знала очень коротко, но это был человек, который уже с первых секунд становится твоим другом, ты ощущаешь его братом. Это открытой, невероятной души человек, широчайший», — сказала она Ruptly.

Подозреваемую в теракте Дарью Трепову девушка назвала «плодом либерального мира и феминизма».

Военный эксперт Даниил Безсонов, пришедший проститься с Владленом Татарским, рассказал, что военкор хорошо умел доносить до тех, кто не очень понимает смысл происходящего в Донбассе, за что там идёт сражение.

8 апреля на Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.