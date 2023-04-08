Военный эксперт Безсонов: Татарский не раз говорил, что готов отдать жизнь за Россию
- РИА Новости
- © Таисия Воронцова
В разговоре с Ruptly он выразил мнение, что Татарский в России стал одним из главных идеологов спецоперации на Украине.
«Жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора, который искренне любил Россию, неоднократно в своих видео говорил, что он за Россию готов отдать жизнь», — сказал Безсонов на церемонии прощания с военкором на Троекуровском кладбище.
Убийство Татарского эксперт расценил как попытку нанести потрясение российскому обществу, чтобы раскачать его изнутри.
8 апреля на Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.