Военный эксперт Безсонов: Татарский не раз говорил, что готов отдать жизнь за Россию

Военный эксперт Даниил Безсонов, пришедший проститься с Владленом Татарским, рассказал, что военкор хорошо умел доносить до тех, кто не очень понимает смысл происходящего в Донбассе, за что там идёт сражение.

В разговоре с Ruptly он выразил мнение, что Татарский в России стал одним из главных идеологов спецоперации на Украине.

«Жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора, который искренне любил Россию, неоднократно в своих видео говорил, что он за Россию готов отдать жизнь», — сказал Безсонов на церемонии прощания с военкором на Троекуровском кладбище.

Убийство Татарского эксперт расценил как попытку нанести потрясение российскому обществу, чтобы раскачать его изнутри.

8 апреля на Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.