Оперштаб подтвердил задержание второго члена банды, напавшей на полицейских в Ингушетии

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Оперативный штаб подтвердил, что силовики задержали второго разыскиваемого участника банды, совершившей нападения на полицейских.
Оперштаб подтвердил задержание второго члена банды, напавшей на полицейских в Ингушетии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель селения Кантышево М.А. Мошхоев 1998 года рождения», — заявили в штабе.

Ранее источник сообщил, что в ночь на 8 апреля был задержан ещё один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.

МВД Ингушетии пообещало 3 млн рублей за информацию о напавших.

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