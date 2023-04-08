РИА Новости: ещё одного находившегося в розыске участника бандгруппы задержали в Ингушетии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В ночь на субботу задержан еще один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поиски ещё двух человек продолжаются.
Ранее МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики.