РИА Новости: ещё одного находившегося в розыске участника бандгруппы задержали в Ингушетии

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Силовики в Ингушетии задержали ещё одного участника бандгруппы, разыскиваемого за нападения на полицейских.
РИА Новости: ещё одного находившегося в розыске участника бандгруппы задержали в Ингушетии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ночь на субботу задержан еще один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поиски ещё двух человек продолжаются.

Ранее МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики.

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