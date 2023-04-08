РИА Новости: ещё одного находившегося в розыске участника бандгруппы задержали в Ингушетии

Силовики в Ингушетии задержали ещё одного участника бандгруппы, разыскиваемого за нападения на полицейских.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ночь на субботу задержан еще один разыскиваемый: Микаил Мошхоев 1998 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поиски ещё двух человек продолжаются.

Ранее МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики.