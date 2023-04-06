МВД Ингушетии пообещало 3 млн рублей за информацию о напавших на полицию преступниках

МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики.

Сейчас ведомство разыскивает подозреваемых, которые напали на пост ДПС «Волга-14» 27 марта и напали на полицейских в Зязиков-Юрте 5 апреля.

МВД сообщило, что разыскивает Микаила Мошхоева 1998 года рождения, Амира Бокова 2001 года рождения, Амирхана Гуражева 1989 года рождения и Адама Оздоева 1987 года рождения.

О местонахождении этих подозреваемых следует сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по Ингушетии, сообщили в полиции.

Ночью 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения КТО началось боестолкновение. Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

МВД подтвердило гибель трёх сотрудников полиции.