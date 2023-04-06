Оперштаб: боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания в Ингушетии

Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

Об этом заявили в оперативном штабе региона.

Как передаёт сообщение РИА Новости, оперативным штабом в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках КТО получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

«При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — сообщает оперштаб.

Ранее стало известно, что в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) проходит боестолкновение.

3 апреля управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим КТО на территории Малгобекского района.

Решение принято, чтобы пресечь теракты и преступления террористической направленности.