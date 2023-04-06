Оперштаб: боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания в Ингушетии

Короткая ссылка
Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

Об этом заявили в оперативном штабе региона.

Как передаёт сообщение РИА Новости, оперативным штабом в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках КТО получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

«При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — сообщает оперштаб.

Ранее стало известно, что в Малгобекском районе Ингушетии в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) проходит боестолкновение.

3 апреля управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим КТО на территории Малгобекского района.

Решение принято, чтобы пресечь теракты и преступления террористической направленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить