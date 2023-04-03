В Малгобекском районе Ингушетии введён режим КТО

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Управление ФСБ России по Ингушетии ввело режим КТО на территории Малгобекского района, сообщает оперативный штаб региона.
В Малгобекском районе Ингушетии введён режим КТО
  • РИА Новости

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Кечкиным Д.Н. принято решение о проведении с 20:00 мск 03 апреля 2023 года контртеррористической операции на территории Малгобекского района Республики Ингушетия», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что решение принято, чтобы пресечь теракты и преступления террористической направленности.

Ранее в СУ СК Северной Осетии заявили, что двое полицейских получили ранения при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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