Число пострадавших полицейских при нападении на пост ДПС в Ингушетии увеличилось до двух

В СУСК Северной Осетии заявили, что двое полицейских получили ранения при нападении на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией.

«27 марта 2023 года примерно в 23:25 неизвестные лица, используя огнестрельное оружие... совершили нападение на пост полиции... В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии, в результате чего один сотрудник полиции получил огнестрельное ранение.