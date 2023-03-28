МВД: полицейский ранен при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии
«Около полуночи неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14», расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии», — приводит РИА Новости сообщение.
При нападении был ранен один сотрудник органов внутренних дел.
Полиция разыскивает нападавших.
15 декабря 2022 года двое полицейских пострадали в результате нападения осуждённого жителя Кыштыма на сотрудников конвойной службы в здании Карабашского городского суда.