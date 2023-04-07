Обвиняемую по делу о теракте в Петербурге Трепову доставили в московское СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачёва в своём Telegram-канале.
Трепова будет находиться в столичном изоляторе весь период следствия и суда.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.
Теракт, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.