Врач Романенко назвала инфекцию одной из возможных причин прерывистого сна

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что прерывистый ночной сон может возникать при ряде патологий, таких как повышенное артериальное давление или нарушение сердечного ритма.
Врач Романенко назвала инфекцию одной из возможных причин прерывистого сна
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Прерывистый сон может быть проявлением инфекционных заболеваний — как бактериальных, так и вирусных, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает», — отметила Романенко.

Прерывистый сон также может беспокоить при нарушении ритма и проводимости сердца, на фоне тяжёлых органических заболеваний головного мозга, заключила врач.

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