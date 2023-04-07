Врач Романенко назвала инфекцию одной из возможных причин прерывистого сна

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что прерывистый ночной сон может возникать при ряде патологий, таких как повышенное артериальное давление или нарушение сердечного ритма.

Прерывистый сон может быть проявлением инфекционных заболеваний — как бактериальных, так и вирусных, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает», — отметила Романенко.

Прерывистый сон также может беспокоить при нарушении ритма и проводимости сердца, на фоне тяжёлых органических заболеваний головного мозга, заключила врач.

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