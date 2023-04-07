Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго.

«У нас действительно низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что рекорды минимума безработицы будут показаны дальше. Мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго», — цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что россиянам предстоит работать в условиях жёсткого рынка труда для работодателей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум. По её словам, число зарегистрированных безработных в настоящее время почти на 30 тыс. меньше, чем в начале года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.