Голикова: уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум. По её словам, число зарегистрированных безработных в настоящее время почти на 30 тыс. меньше, чем в начале года.

«Уровень безработицы по методологии МОТ в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%. При этом число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 537 тыс. человек, что на 27 тыс. меньше, чем в начале года», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.