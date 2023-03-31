Голикова: уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум

Короткая ссылка
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум. По её словам, число зарегистрированных безработных в настоящее время почти на 30 тыс. меньше, чем в начале года.
Голикова: уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Уровень безработицы по методологии МОТ в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%. При этом число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 537 тыс. человек, что на 27 тыс. меньше, чем в начале года», — цитирует её РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить