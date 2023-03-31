Голикова: уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Уровень безработицы по методологии МОТ в феврале обновил исторический минимум и составил 3,5%. При этом число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 537 тыс. человек, что на 27 тыс. меньше, чем в начале года», — цитирует её РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве уровень безработицы снизился до 0,37% — впервые с конца 2019 года.