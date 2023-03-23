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Мишустин: на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей.
Мишустин: на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом он сказал, выступая в Госдуме.

«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта... На эти цели предусмотрено 7 млрд рублей», — заявил Мишустин.

Ранее в ЦБ России заявили, что безработица в стране обновила исторический минимум. Между тем отмечается, что существует нехватка рабочей силы.

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