Мишустин: на программу стимулирования найма работников предусмотрено 7 млрд рублей
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Об этом он сказал, выступая в Госдуме.
«Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта... На эти цели предусмотрено 7 млрд рублей», — заявил Мишустин.
Ранее в ЦБ России заявили, что безработица в стране обновила исторический минимум. Между тем отмечается, что существует нехватка рабочей силы.