HR-стратег Рудакова: в 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет

В России 2023 году на рынке будут востребованы соискатели старше 50 лет.

Об этом заявила директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова.

«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что соискателей старше 50 лет стало больше на рынке, они охотнее молодёжи идут в рабочие профессии и более склонны следовать правилам.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году.

Директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.