Специалист Недолужко назвал дефект в аккумуляторе причиной взрывов электронных сигарет

Эксперт Алексей Недолужко в беседе с RT выразил мнение, что дефекты, существующие в аккумуляторах, могут быть возможной причиной взрывов электронных сигарет.

«Аккумулятор в электронной сигарете так же опасен или безопасен, как и любой другой литийионный аккумулятор. Да, он может загореться или даже взорваться, такие случаи бывают, но происходит это редко. Почему это происходит? По самым различным причинам. Например, устройство могло неправильно эксплуатироваться, или были какие-то дефекты конкретно в аккумуляторе, которые привели к такому результату. Бывают такие дефекты, от которых при производстве избавиться практически невозможно. Автомобили Tesla ведь горят — то же самое происходит и с электронными сигаретами», — объяснил Недолужко.

Ранее стало известно, что в руке жителя Татарстана 1999 года рождения взорвалась электронная сигарета. В результате произошедшего он получил ожог второй степени. В настоящее время он проходит лечение в больнице.

По словам члена Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктора Зыкова, данные о том, что современные курительные приспособления (средства нагревания и парения) наносят меньший ущерб здоровью, чем сигареты, не соответствуют действительности.