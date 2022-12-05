В России предложили ограничить онлайн-торговлю электронных сигарет

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами через интернет. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В России предложили ограничить онлайн-торговлю электронных сигарет
  • Gettyimages.ru

В обращении законодатель отметил, что, по сообщениям СМИ, только в течение последнего года в России произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетнего гражданина.

Эксперты, в том числе иностранные, не раз обращали внимание на ложные утверждения производителей электронных сигарет о том, что они безопаснее традиционных табачных изделий.

Медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил Хамзаев.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что федеральное правительство вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить