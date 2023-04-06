Житель Нижнекамска получил ожог из-за взорвавшейся в руке электронной сигареты
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу больницы (НЦРМБ).
«Мы выполнили ему некрэктомию, то есть удалили нежизнеспособные участки кожи. После того как мы убедимся, что рана на кисти заживает, мы выпишем пациента на амбулаторное долечивание», — заявил хирург Роберт Валеев.
По словам самого пострадавшего, сначала он не осознал серьёзности случившегося, но потом почувствовал резкую боль и обратился к медикам.
Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, передаёт «Газета.Ru».
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что вздутие аккумулятора является сигналом того, что смартфон может взорваться.