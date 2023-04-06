Житель Нижнекамска получил ожог из-за взорвавшейся в руке электронной сигареты

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Житель Нижнекамска (Республика Татарстан) получил ожог второй степени после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета. В настоящее время он проходит лечение.
Житель Нижнекамска получил ожог из-за взорвавшейся в руке электронной сигареты
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу больницы (НЦРМБ).

«Мы выполнили ему некрэктомию, то есть удалили нежизнеспособные участки кожи. После того как мы убедимся, что рана на кисти заживает, мы выпишем пациента на амбулаторное долечивание», — заявил хирург Роберт Валеев.

По словам самого пострадавшего, сначала он не осознал серьёзности случившегося, но потом почувствовал резкую боль и обратился к медикам.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, передаёт «Газета.Ru».

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил, что вздутие аккумулятора является сигналом того, что смартфон может взорваться.

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