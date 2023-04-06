Экономист Масленников: налоговые уведомления на «Госуслугах» облегчат процесс оплаты

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.

По словам эксперта, закон задумывался как некое продолжение идеи оптимизации налогового администрирования, которая была начата в этом году с введения единого налогового счёта (ЕНС).

Как отметил собеседник RT, с точки зрения замысла и перспективы закон бесспорно облегчит процесс уплаты налогов.

«К середине второго квартала, я думаю, будут уже первые реальные результаты», — рассказал Масленников.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.