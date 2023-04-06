Экономист Масленников: налоговые уведомления на «Госуслугах» облегчат процесс оплаты
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По словам эксперта, закон задумывался как некое продолжение идеи оптимизации налогового администрирования, которая была начата в этом году с введения единого налогового счёта (ЕНС).
Как отметил собеседник RT, с точки зрения замысла и перспективы закон бесспорно облегчит процесс уплаты налогов.
«К середине второго квартала, я думаю, будут уже первые реальные результаты», — рассказал Масленников.
Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.