Экономист Масленников: налоговые уведомления на «Госуслугах» облегчат процесс оплаты

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Анастасия Румянцева
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал принятие Госдумой закона о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.
Экономист Масленников: налоговые уведомления на «Госуслугах» облегчат процесс оплаты
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По словам эксперта, закон задумывался как некое продолжение идеи оптимизации налогового администрирования, которая была начата в этом году с введения единого налогового счёта (ЕНС).

Как отметил собеседник RT, с точки зрения замысла и перспективы закон бесспорно облегчит процесс уплаты налогов.

«К середине второго квартала, я думаю, будут уже первые реальные результаты», — рассказал Масленников.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о порядке предоставления налогоплательщиками документов в налоговые органы и получения налоговых документов в электронной форме.

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