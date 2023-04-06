Лётчик Ярошенко занял пост замгендиректора аэропорта Жуковский
- РИА Новости
Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».
«Я сейчас работаю в аэропорту Жуковский. Я, конечно, далеко от авиации уйти не могу, понимаете — всю жизнь с самолётами», — сказал он.
27 апреля 2022 года стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.
Лётчик сообщил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.