Лётчик Ярошенко занял пост замгендиректора аэропорта Жуковский

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Российский лётчик Константин Ярошенко занял пост заместителя гендиректора аэропорта Жуковский в Подмосковье.
Лётчик Ярошенко занял пост замгендиректора аэропорта Жуковский
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я сейчас работаю в аэропорту Жуковский. Я, конечно, далеко от авиации уйти не могу, понимаете — всю жизнь с самолётами», — сказал он.

27 апреля 2022 года стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Лётчик сообщил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.

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