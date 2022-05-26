Освобождённый лётчик Ярошенко заявил о планах заняться общественной работой

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Освобождённый после 12-летнего заключения в США российский лётчик Константин Ярошенко сообщил о планах в ближайшее время заняться общественной работой и содействовать возвращению из заключения россиян.
Освобождённый лётчик Ярошенко заявил о планах заняться общественной работой
  • РИА Новости

«Нужно поддерживать всех наших россиян, которые находятся в американских тюрьмах... Я бы сейчас сделал всё, чтобы вернуть наших граждан на родину, в особенности Виктора (Бута. — RT), Романа Селезнёва и других граждан», — сказал он в интервью ТАСС.

Ярошенко заявил, что его знания могли бы пригодится в российской общественной жизни для того, «чтобы показать, какие американцы по факту».

«Я бы очень хотел попытаться привлечь к ответственности или хотя бы просто показать мировому сообществу все факты нарушений американскими властями фундаментальных международных законов», — добавил он.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.

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