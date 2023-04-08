Специалист Пятиизбянцев назвал «незасвеченные» карты неэффективной формой сбережения денег

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Ксения Калинкина
Начальник управления противодействия мошенничеству в сфере информационной безопасности Газпромбанка Николай Пятиизбянцев в беседе с RT выразил мнение, что «незасвеченные» в интернете банковские карты сложно назвать удачным способом сбережения средств.
Специалист Пятиизбянцев назвал «незасвеченные» карты неэффективной формой сбережения денег
  • РИА Новости

По его словам, иметь карту, данные которой никогда не будут вводиться в интернет, — это не самый эффективный способ сберечь средства.

«Дело в том, что сейчас огромное количество хищений происходит под воздействием социальной инженерии, а не с помощью технических методов. Люди либо сами разглашают конфиденциальную информацию, либо снимают денежные средства со своих счетов и переводят их мошенникам — это первое. Второе — с точки зрения самой эффективности сбережения непонятно, почему нужно использовать карту. Проще открыть, допустим, вклад, потому что со вклада как минимум деньги похитить гораздо сложнее, чем с карты», — заявил эксперт.

Так, по его словам, вклад нужно сначала закрыть, после — перевести хранящиеся на нём деньги на счёт или на карту и только потом вывести их.

«А сама карта как инструмент предусматривает просто выведение денег. Кстати, карта может быть украдена или потеряна, и с её помощью можно будет проводить операции. В целом для того, чтобы сберечь деньги, карта не нужна. Наиболее надёжный способ — вклады», — резюмировал Пятиизбянцев.

Ранее стало известно, что житель Новосибирской области перевёл на счета мошенников 43 млн рублей.

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