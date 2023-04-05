Житель Новосибирской области перевёл мошенникам 43 млн рублей

Житель Новосибирской области перевёл на счета мошенников 43 млн рублей, заявил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Неизвестный связался с потерпевшим в Telegram, представился сотрудником ЦБ и рассказал об обнаружении подозрительных транзакций.

«На владельца денежных средств произвело впечатление то, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. Мошенник уговорил его перевести деньги», — цитирует Чернова сайт kp.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Белов предупредил о росте числа случаев мошенничества при оплате товаров по QR-кодам.