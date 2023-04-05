Житель Новосибирской области перевёл мошенникам 43 млн рублей
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Неизвестный связался с потерпевшим в Telegram, представился сотрудником ЦБ и рассказал об обнаружении подозрительных транзакций.
«На владельца денежных средств произвело впечатление то, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. Мошенник уговорил его перевести деньги», — цитирует Чернова сайт kp.ru.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Белов предупредил о росте числа случаев мошенничества при оплате товаров по QR-кодам.