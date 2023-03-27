Узнать больше

Специалист по кибербезопасности Белов перечислил схемы обмана при оплате по QR-кодам

Короткая ссылка
Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов предупредил о росте числа случаев мошенничества при оплате товаров по QR-кодам.
Специалист по кибербезопасности Белов перечислил схемы обмана при оплате по QR-кодам
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

«Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Вторая схема, по его словам, включает подмену неизменяемых QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники наклеивают свои коды поверх оригинальных или удаляют старые.

Третий вариант — использование вредоносных QR-кодов на афишах и плакатах. Так пользователей перенаправляют на сайты, где крадут данные, предупредил Белов, отметив, что оплата по QR-коду безопасна, если соблюдать внимательность и осторожность.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал «Известиям», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить