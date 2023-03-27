Специалист по кибербезопасности Белов перечислил схемы обмана при оплате по QR-кодам

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов предупредил о росте числа случаев мошенничества при оплате товаров по QR-кодам.

«Первая схема связана с кражей QR-кодов, созданных покупателями в специальных приложениях, с помощью скриншотов. Затем коды используют на сторонних терминалах», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Вторая схема, по его словам, включает подмену неизменяемых QR-кодов на кассах магазинов, где мошенники наклеивают свои коды поверх оригинальных или удаляют старые.

Третий вариант — использование вредоносных QR-кодов на афишах и плакатах. Так пользователей перенаправляют на сайты, где крадут данные, предупредил Белов, отметив, что оплата по QR-коду безопасна, если соблюдать внимательность и осторожность.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал «Известиям», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.