Флеболог Никитина напомнила о вреде загара при варикозе

Врач-флеболог, сосудистый хирург, к. м. н. Анна Никитина предупредила, что загар и посещение солярия негативно влияют на эластичность стенок сосудов, что особенно вредно при варикозе.

Людям с варикозом или хронической венозной недостаточностью стоит реже бывать под солнцем и не посещать солярий, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свёртываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Всё это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни», — подчеркнула Никитина.

В жаркое время года врач посоветовала больше двигаться, соблюдать питьевой режим и принимать контрастный душ.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.