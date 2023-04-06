Флеболог Никитина напомнила о вреде загара при варикозе
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Людям с варикозом или хронической венозной недостаточностью стоит реже бывать под солнцем и не посещать солярий, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
«Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свёртываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Всё это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни», — подчеркнула Никитина.
В жаркое время года врач посоветовала больше двигаться, соблюдать питьевой режим и принимать контрастный душ.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.