Слуцкий: Россия готова к решению конфликта дипломатически с учётом территориальных реалий
- РИА Новости
«Любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учётом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов», — заявил он.
По словам политика, вошедшие в состав России регионы — это часть территории государства, а статус Крыма «вообще не подлежит обсуждению».
Замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет исключил любые переговоры по статусу полуострова.
В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.