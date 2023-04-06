Слуцкий: Россия готова к решению конфликта дипломатически с учётом территориальных реалий

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Россия не отказывается от дипломатического пути урегулирования украинского конфликта, однако с учётом новых территориальных реалий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: Россия готова к решению конфликта дипломатически с учётом территориальных реалий
  • РИА Новости

«Любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учётом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов», — заявил он.

По словам политика, вошедшие в состав России регионы — это часть территории государства, а статус Крыма «вообще не подлежит обсуждению».

Замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига ранее заявил, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет исключил любые переговоры по статусу полуострова.

В Кремле отмечали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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