Опрос: 33% россиян считают, что могли бы справиться с работой своего руководителя лучше

Минимум каждый третий опрошенный россиянин (33%) считает, что мог бы справиться с работой своего руководителя лучше.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», остальные 67% уверены, что их руководитель справляется с работой на отлично и они не смогли бы лучше начальника выполнять его обязанности.

Среди тех, кто считает, что не справился бы с работой своего руководителя лучше, 51% опрошенных заявляют, что у них нет достаточного опыта и знаний. 35% респондентам просто неинтересно руководить. Почти каждый четвёртый (24%) сомневается в своих силах.

«23% рассказали, что у них отличный начальник, у которого можно учиться. 22% отметили отсутствие у себя лидерских качеств. Нет идей по улучшению работы у 14% опрошенных. Только 2% участников опроса признались, что у них плохие отношения с коллективом», — говорится в исследовании.

Те, кто уверен, что справится с работой руководителя лучше его самого, рассказали, что у них есть идеи, как сделать работу эффективнее: так ответили 55% респондентов. 37% опрошенных считают, что у них более развиты мягкие навыки, что может помочь им в работе. У каждого третьего (33%) отличные отношения с коллективом, а коллеги прислушиваются к их советам.

Больше опыта работы, чем у начальника, имеют 31% респондентов. 26% отмечают желание развиваться. Каждый четвёртый (25%) считает, что текущий начальник не справляется со своей работой.

Всего в исследовании приняли участие 5 тыс. жителей всех регионов России.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году.