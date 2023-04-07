Опрос: 33% россиян считают, что могли бы справиться с работой своего руководителя лучше

Короткая ссылка
RT
Минимум каждый третий опрошенный россиянин (33%) считает, что мог бы справиться с работой своего руководителя лучше.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», остальные 67% уверены, что их руководитель справляется с работой на отлично и они не смогли бы лучше начальника выполнять его обязанности.

Среди тех, кто считает, что не справился бы с работой своего руководителя лучше, 51% опрошенных заявляют, что у них нет достаточного опыта и знаний. 35% респондентам просто неинтересно руководить. Почти каждый четвёртый (24%) сомневается в своих силах.

«23% рассказали, что у них отличный начальник, у которого можно учиться. 22% отметили отсутствие у себя лидерских качеств. Нет идей по улучшению работы у 14% опрошенных. Только 2% участников опроса признались, что у них плохие отношения с коллективом», — говорится в исследовании.

Те, кто уверен, что справится с работой руководителя лучше его самого, рассказали, что у них есть идеи, как сделать работу эффективнее: так ответили 55% респондентов. 37% опрошенных считают, что у них более развиты мягкие навыки, что может помочь им в работе. У каждого третьего (33%) отличные отношения с коллективом, а коллеги прислушиваются к их советам.

Больше опыта работы, чем у начальника, имеют 31% респондентов. 26% отмечают желание развиваться. Каждый четвёртый (25%) считает, что текущий начальник не справляется со своей работой.

Всего в исследовании приняли участие 5 тыс. жителей всех регионов России.

Ранее опрос показал, что 80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить