Врач Иванов посоветовал принимать меры по защите детей в период активности клещей

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Врач-эксперт Роман Иванов рассказал, как защитить ребёнка от укусов клещей. Так, среди прочих мер, он посоветовал одевать детей в светлую одежду, на которой насекомые будут лучше заметны, и наносить на неё репеллент.
Врач Иванов посоветовал принимать меры по защите детей в период активности клещей
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Прививка от клещевого энцефалита не защитит от боррелиоза и других клещевых инфекций, уточнил врач в беседе с URA.RU.

«Одевайте ребёнка в светлую одежду: на ней проще заметить клеща, чтобы убрать до того, как он присосётся к коже. Наносите специальный противоклещевой репеллент перед поездкой на природу. Во время прогулки, а особенно после неё, осматривайте тело малыша», — посоветовал Иванов.

Если клещ всё же присосался, лучше как можно скорее отвезти ребёнка в больницу, посоветовал специалист.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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